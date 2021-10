Germania: Cdu, Laschet chiama il partito a essere opposizione costruttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha chiamato il proprio partito a essere “opposizione costruttiva” al Bundestag, dove con l'Unione cristiano-sociale (Csu) forma il gruppo dell'Unione. Per Laschet, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ciò significa “non diventare rumorosi e populisti, ma mostrare alternative”. L'obiettivo, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è “poter governare di nuovo al più tardi tra quattro anni”, quando terminerà la legislatura che verrà inaugurata il 26 ottobre prossimo. Nonostante la sconfitta dell'Unione alle elezioni del parlamento federale del 26 settembre, per Laschet “l'idea di partito di massa” dei popolari ha “un futuro, perché può tenere insieme la società”. A tal fine, ha evidenziata il presidente della Cdu, il partito “deve ora andare all'opposizione”. Al voto per il rinnovo del Bundestag, dove Laschet era candidato cancelliere dei popolari, Cdu e Csu insieme sono crollate al minimo storico del 24,1 per cento, seconde dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. A seguito dell'esito delle elezioni, Laschet ha annunciato il rinnovamento della Cdu, dalla presidenza alla dirigenza federale, comunicando in maniera implicita le dimissioni da leader del proprio partito. (Geb)