Siria: "Cnn", attacco con droni contro base statunitense di Al Tanf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco condotto con dei droni ha preso di mira la base militare di Al Tanf, al confine con Iraq e Giordania, che ospita truppe statunitensi e britanniche. Lo ha detto un funzionario della difesa degli Stati Uniti citato dall’emittente “Cnn”, una ricostruzione che smentisce in parte le prime fonti che hanno dato notizia dell’attacco – tra cui l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr) – secondo cui si era trattato di un raid missilistico. La valutazione iniziale è che non ci sono stati feriti a seguito dell'attacco, ma il controllo dei danni alle persone e alle cose è ancora in corso. Gli Stati Uniti mantengono circa 900 effettivi in Siria, in gran parte divise tra la base di Al Tanf e i giacimenti petroliferi nella zona orientale del Paese. La base si trova all'interno di una zona di 50 chilometri quadrati vicino al confine siriano con la Giordania, in un’area di de-escalation istituita dalla Russia e dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti per impedire che le due parti entrino in contatto accidentalmente. L'area ha visto pesanti combattimenti negli ultimi anni tra le forze statunitensi e lo Stato islamico, che ha mantenuto un punto d'appoggio nella zona. L’agenzia russa “Sputnik”, citando fonti locali, parla espressamente di cinque droni e sottolinea che la base, sede di truppe statunitensi e britanniche dal 2016, era già stata evacuata al momento dell’attacco.(Nys)