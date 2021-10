Argentina: congelamento prezzi, imprenditori avvertono su pericolo scaffali vuoti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la principale associazione che riunisce le aziende del settore alimentare (Copal) ha emesso un duro comunicato in cui afferma che "non ci sono le condizioni" per aderire alla proposta dell'esecutivo. "Nonostante gli sforzi compiuti dalle aziende per inviare le proprie proposte di partecipazione, queste non sono state prese in considerazione, né è stata presa in considerazione la richiesta di generare uno spazio di scambio immediato, che chiarisse le realtà e le possibilità dei diversi settori e trovasse insieme un accordo sostenibile", afferma la nota di Copal che tuttavia si dice disposta a proseguire il dialogo. (segue) (Abu)