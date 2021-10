Cile: stato di eccezione in Araucania, presenza militare non ferma attacchi gruppi armati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di pattugliamento congiunto di Polizia e Forze armate nel sud del Cile hanno preso il via venerdì scorso e dureranno almeno 15 giorni. Secondo il governo il coordinamento tra le due forze avrebbe conferito "maggiore capacità strategica" all'azione di dissuasione e di controllo del territorio a fronte della presenza di gruppi armati del crimine organizzato e del narcotraffico. Nonostante le forze armate abbiano un compito esclusivamente di supporto a quello delle forze di sicurezza, il contrammiraglio Jorga Parga, comandante per la regione di Bio Bio, non ha escluso che i militari possano intervenire in caso di aggressione diretta. "Se necessario compiremo le funzioni che una tale istanza richiederà, ma solo in caso di necessità", ha affermato Parga. Il generale Lionel Curti, comandante per la regione dell'Araucania, ha escluso da parte sua che la presenza dell'Esercito venga accompagnata da restrizioni come il coprifuoco. (segue) (Abu)