Cile: stato di eccezione in Araucania, presenza militare non ferma attacchi gruppi armati (5)

- Il governo ha quindi ordinato l'invio nella Macrozona Sud di un totale di 900 militari, un elicottero con capacità di pattugliamento aereo notturno, dieci veicoli blindati del tipo "Mohawk" e dieci veicoli "Humvee" per il trasporto rapido. Come vuole la Costituzione, il presidente ha delegato le facoltà straordinarie a un incaricato della Difesa: nello specifico l'ammiraglio Jorge Parga, come responsabile per la regione del Bio Bio, e del generale Lionel Curti per l'Araucania. "In base a questo decreto eccezionale, le forze armate possono fornire supporto logistico, tecnologico e di comunicazione, e possono anche fornire supporto di sorveglianza, pattugliamento e trasporto a tutti i procedimenti di polizia nelle province che sono state dichiarate in stato di emergenza", ha spiegato Pinera. Il capo dello Stato ha quindi sottolineato che "il decreto consente alle forze armate di collaborare, ma non di sostituirsi alle forze dell'ordine e della sicurezza". Secondo quanto stabilisce la Costituzione, lo stato di emergenza decretato dal presidente può avere una durata massima di 15 giorni prorogabili di altri 15. Oltre questo termine qualsiasi ulteriore proroga dev'essere approvata dal parlamento. (Abu)