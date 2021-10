© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPrima seduta del consiglio comunale, convocata dal Sindaco Giuseppe Sala.Palazzo Marino, sala consiliare, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL’assessore all’ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del “Market inerti”, la prima piattaforma per lo sviluppo del mercato degli aggregati riciclati, promossa da Regione e da Ance Lombardia nell’ambito del protocollo d’intesa, siglato nel 2017. Il progetto, infatti, svolge attività utili al miglioramento della gestione dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione, e dei prodotti da loro recuperati. Sono presenti: il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni; il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Carella; il direttore tecnico di Anpar, Giorgio Bressi e il direttore generale di Anepla, Francesco Castagna.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1, ingresso N1, 11° piano, Sala Stampa. (ore 12:30)Conferenza stampa del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, per presentare il nuovo pacchetto di misure economiche per le imprese lombarde.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1, 11° piano, Sala stampa (ore 14:30)VARIENell'ambito della Rcs Academy Business School, "Online Green Talks - Energia e sostenibilità" su "Esg: investire verde per la crescita economica e per il Pianeta". Interviene il ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.diretta streaming (ore 10)"Il mondo è il nostro mercato – Per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo", Celebrazione del 75° anniversario di Aice, l'Associazione italiana commercio estero (Confcommercio). Intervengono: il presidente di Aice (e vicepresidente Confcommercio) Riccardo Garosci; il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli; il sottosegretario al Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Benedetto della Vedova; in collegamento video il presidente della III Commissione della Camera Affari esteri e comunitari Piero Fassino; il presidente di Ice Agenzia, Carlo Ferro; l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi; l'head of solutions, global transaction banking, IMI corporate & investment banking division Intesa Sanpaolo, Sergio Dalla Riva. Previsto, in conclusione, l'intervento video di Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Un contributo video è previsto anche dal vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo.Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni, corso Venezia, 47 (ore 10)Nell'ambito della seconda giornata del World Manufacturing Forum, "Le tecnologie digitali: fattori abilitanti dell'economia circolare - prospettive per il futuro del manifatturiero", con il presidente di Confindustria, Carlo BonomiVilla Erba, Cernobbio /Co (ore 14)Presidio dei "Sentinelli di Milano" per chiedere le dimissioni della consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Chiara Valcepina.Piazza Scala (ore 17:45) (Rem)