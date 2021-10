© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 21 ottobre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9, Annecy, Impérial Palace, il vicepresidente della Regione partecipa al Comitato di Sorveglianza del programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRAore 10.30, Borgomanero (NO) Aula Magna dell’Ospedale, l’assessore all’Ambiente partecipa alla cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva della struttura complessa Anestesia e Rianimazioneore 15, Luino (VA), Palazzo Verbania, l’assessore all’Ambiente partecipa alla XLIX riunione plenaria della Commissione Internazionale per la Protezione delle acque Italo-Svizzere (Cipais) ( con prosecuzione dei lavori della Commissione Internazionale per la Protezione delle acque Italo-Svizzere venerdì 22 ottobre)ore 16.30, Napoli, il presidente della Regione interviene all’evento nazionale “Sud e Nord insieme verso l’Europa: Coesione Territoriale 2021-2030” organizzato da Confindustria (Rpi)