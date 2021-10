Recovery: Di Giorgi (Pd), a Firenze Chiavi della città modello di scuole aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Chiavi della città, il pacchetto di offerta formativa per la scuola che il Comune di Firenze porta avanti da anni, è il prototipo del modello di ‘scuola aperta’ che stiamo proponendo nel Pnrr. Ho inviato il progetto al ministro Bianchi, perché coerente con le linee guida indicate dal Ministero. Un'esperienza da esportare in tutta Italia, perché attiva da oltre venti anni e molto consolidata”. Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo del Partito democratico in commissione Cultura della Camera. “Allo stesso tempo - prosegue la parlamentare in una nota - è una testimonianza di quanto sia vivace culturalmente la città di Firenze, e di come le scuole, lavorando in sinergia con le tante istituzioni, fondazioni e associazioni presenti nel territorio, attraverso il dialogo con le esperienze più innovative e feconde, possano acquisire una serie di strumenti importantissimi per il completamento dei programmi curriculari. Ho ricevuto l'apprezzamento del ministro che volentieri giro al sindaco Nardella, all'assessore Funaro e alla Direzione istruzione del comune di Firenze. Anche quest'anno il livello delle proposte che vengono offerte nel pacchetto messo a disposizione di docenti e alunni è eccellente. Sarà mia cura - conclude Di Giorgi - lavorare in sede parlamentare per far sì che questa esperienza diventi patrimonio nazionale e venga sostenuta per la peculiarità e l'innovazione didattica che rappresenta”.(Com)