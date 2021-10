© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' falso che Fratelli d'Italia abbia votato contro l'ordine del giorno di Pd, M5s e Leu per lo scioglimento di Forza nuova e le altre organizzazioni fasciste. Come d'intesa con Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fd'I al Senato, Luca Ciriani. (Com)