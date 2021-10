Ue: Crippa (M5s), serve sforzo comune contro "pandemia energetica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente pentastellato ha aggiunto: "L’Europa può prendere esempio da quanto abbiamo fatto in Italia con il meccanismo del superbonus 110 per cento per gli edifici. La maxi agevolazione fortemente voluta dal Movimento cinque stelle ha consentito di mettere in moto un circolo virtuoso con effetti benefici su ciclo economico, occupazione e decarbonizzazione. Per questo non possiamo accettare che si tenga fuori dalla proroga la grande fetta di Paese rappresentata dai possessori di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari: non sono certo le ville dei super-ricchi, ma semplicemente tipologie edilizie molto diffuse soprattutto nei centri storici e nelle piccole città. Dobbiamo mettere al centro delle politiche l'efficienza e il risparmio energetico, immaginando e valutando di prevedere un 'bonus risparmio' da attribuire alle famiglie e alle imprese che efficientano e riducono i consumi energetici", ha concluso Crippa. (Com)