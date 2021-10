Ue: via libera da Aula Camera con 348 sì a risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 348 sì, 36 no ed un astenuto alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. L'emiciclo ha, invece, respinto la risoluzione presentata da Fratelli d'Italia. Il governo aveva espresso parere favorevole alla risoluzione della maggioranza e parere contrario a quella di Fd'I. (Rin)