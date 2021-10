Germania: Laschet (Cdu) accusa SpD, Verdi e Fdp di scarso interesse per politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha accusato Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) di scarso interesse per la politica estera. Laschet, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, si è espresso durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alla vigilia dell'apertura dei negoziati tra SpD, Verdi e Fdp per la formazione della coalizione di governo, domani 21 ottobre a Berlino. In particolare, il presidente della Cdu ha definito “scioccante” il fatto che nessuna delle tre forze politiche si interessi per “l'Europa fragile”. Secondo Laschet, in particolare con riferimento alla politica per il clima, la Germania necessita di “una forte politica estera, che affronti tale questione in maniera strategica su scala globale”. (Geb)