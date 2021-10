Fisco: Guerra su catasto, immobili fantasma pagheranno subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non aspettiamo il 2026, per quanto riguarda l'aggiornamento del catasto per gli immobili non accatastati e sulle aree agricole definite tali e che invece sono edificabili si agisce subito, quindi pagheranno subito". Lo ha dichiarato Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, ospite di "Restart - L'Italia ricomincia da te", in onda stasera alle 23:33, su Rai2, in merito agli immobili fantasma ed alla revisione del catasto contenuta nella legge delega sulla riforma fiscale. Guerra ha assicurato invece che la revisione delle rendite catastali non avrà effetti fiscali sulle basi delle decisioni di questo governo: "Si completerà nel 2026. ma non è che dal 2026 avrà effetti fiscali. Ci vuole tempo per rimettere a posto il catasto e non c'è una forza politica che vuole aumentare le tasse sulla casa, questa è una paura montata ad arte", ha aggiunto, chiarendo che la legge delega prevede un aggiornamento del catasto e non una variazione della tassazione. (Com)