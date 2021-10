Vaccino: Figliuolo a Regioni, procedere con immediatezza con terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerata l'attuale ampia disponibilità di vaccini e la perdurante elevata potenzialità di somministrazione, si proceda con immediatezza ad effettuare i richiami vaccinali in parallelo a tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell'intervallo temporale di almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E' quanto scrive il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una circolare inviata alle Regioni, in merito a come procedere con la somministrazione delle terze dosi di richiamo di vaccino contro il Covid-19. (Rin)