Afghanistan: Russia, Cina e Iran chiedono a talebani di cooperare per la stabilità

- La Russia, la Cina e l'Iran hanno invitato oggi il governo dei talebani in Afghanistan a lavorare per garantire la "stabilità" della regione, afflitta da gravi rischi per la sicurezza. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dal ministero degli Esteri russo al termine dei colloqui avvenuti oggi a Mosca. I rappresentanti di dieci Paesi della regione hanno infatti avuto colloqui a Mosca con una delegazione dei talebani, invitati a mettere in atto "politiche moderate", sia in politica interna che estera. I Paesi partecipanti al vertice del Formato di Mosca hanno invitato inoltre i talebani ad adottare misure aggiuntive per creare un governo inclusivo. In particolare viene chiesto all'attuale leadership dell'Afghanistan di adottare ulteriori misure per migliorare il sistema della pubblica amministrazione e formare un governo veramente inclusivo che rifletta adeguatamente gli interessi di tutte le principali forze etnopolitiche del Paese. "Questa diventerà una condizione fondamentale per il completamento del processo di riconciliazione nazionale in Afghanistan", si legge nel comunicato. (Rum)