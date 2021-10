Ucraina: Corte distrettuale di Kiev dispone arresto dell'ex premier Azarov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte distrettuale di Kiev ha disposto l'arresto in contumacia dell'ex premier ucraino Mykola Azarov sulla base dell'accusa di alto tradimento per la firma degli "accordi di Kharkiv" sul prolungamento dalla presenza della Flotta russa del Mar Nero in Ucraina per 25 anni dopo il 2017. E' quanto comunicato dall'ufficio statale ucraino per le indagini. Gli accordi contestati, secondo la Corte, sarebbero stati imposti al premier ucraino Azarov nel 2010 dall'allora presidente russo Dmitrj Medveded. Tali accuse sono state respinte dall'ex premier ucraino, che secondo la Corte avrebbe anche avuto piena contezza delle conseguenze di questi accordi quale contributo agli interessi della Russia. (Res)