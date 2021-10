Agroalimentare: Coldiretti, bene Draghi, stop a Nutriscore salva Dieta Mediterranea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni in sede Ue – riferisce la Coldiretti – fanno già intravedere una sostanziale divisione in due fronti: se la Francia guida un consistente fronte pro-Nutriscore con l’appoggio della Germania, l’Italia si sta muovendo per rafforzare ulteriormente una coalizione a sostegno di un sistema armonizzato, che sia diverso dal Nutriscore e che vada a rivedere alcuni dei principi e idee alla base del sistema francese, supportato anche formalmente al momento da Repubblica Ceca, Romania, Cipro, Grecia e Ungheria. La Commissione europea ha anche avviato ad inizio 2021 una consultazione pubblica mentre il Parlamento europeo non si è ancora espresso sull’argomento. In un momento difficile per l’economia – sostiene la Coldiretti – dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza contrastando le indicazioni fuorvianti ed estendendo l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al made in Italy. In gioco c’è lo storico record di oltre 50 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy che si profila nel 2021 realizzato in piena pandemia Covid in controtendenza rispetto agli altri settori produttivi. (Com)