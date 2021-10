Vaccino: Figliuolo a Regioni, coinvolgere sempre di più pediatri, medici di medicina generale e farmacisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione è propizia per richiamare l'opportunità di un ricorso sempre più sistematico e strutturato alla medicina del territorio, con il coinvolgimento più ampio possibile dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale e dei farmacisti. E' quanto scrive il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, in una circolare inviata alle Regioni, in merito a come procedere con la somministrazione delle terze dosi di richiamo di vaccino contro il Covid-19. Questo coinvolgimento, osserva Figliuolo, assicura la massima capillarità in una fase in cui, con la sovrapposizione dei cicli primari, dei richiami e della vaccinazione antinfluenzale, può diventare ulteriore valore aggiunto il rapporto tra cittadini e medici/strutture sanitarie ordinarie del territorio.(Rin)