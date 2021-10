Cile: stato di eccezione in Araucania, presenza militare non ferma attacchi gruppi armati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato invece di un ferito, otto camion incendiati e una chiesa distrutta il bilancio di una serie di quattro diversi attacchi registrati nella notte di lunedì (ora locale) nonostante la presenza delle Forze armate inviate in quest'area dal governo come deterrente. Il proprietario di una delle aziende attaccate nella località di Victoria ha dichiarato che gli aggressori incappucciati avrebbero invocato "la fine della militarizzazione del Wallmapu", in riferimento al nome con cui gli indigeni di etnia mapuche definiscono il loro territorio ancestrale. "Se quello che si cerca con queste azioni è diffondere la paura e intimidirci questi delinquenti non ci riusciranno", ha dichiarato da parte sua il delegato provinciale del governo Katia Guzman. Guzman ha condannato gli attacchi definiti come "irrazionali" e "senza nessuna logica" e ha ribadito che la presenza delle Forze armate serve "esclusivamente a riportare lo stato di diritto e la pace". (segue) (Abu)