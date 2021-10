Cile: stato di eccezione in Araucania, presenza militare non ferma attacchi gruppi armati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile ha dichiarato lo "stato di emergenza costituzionale" a inizio della scorsa settimana come risposta ai "numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi da parte di gruppi armati legati al terrorismo, al traffico di droga e alla criminalità organizzata". L'iniziativa, ha spiegato il presidente, permette lo spiegamento delle forze armate con compiti logistici e di sorveglianza nella regione. "Questi episodi non solo hanno portato alla perdita di vite innocenti e di personale delle forze di sicurezza, ma hanno anche ad attentati e minacce contro le autorità giudiziarie, alla distruzione di beni e proprietà legate ad attività produttive e all'infrastruttura pubblica", ha sottolineato il presidente. "Questi fatti di violenza debilitano l'ordine pubblico e lo stato di diritto così come la convivenza pacifica, le libertà e la qualità della vita in questa zona e rendono necessario che lo Stato faccia uso di tutti gli strumenti e le capacità in suo possesso previste dalla Costituzione", ha quindi aggiunto. (segue) (Abu)