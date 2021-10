Ue: Crippa (M5s), serve sforzo comune contro "pandemia energetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha acceso per primo i riflettori sull'impennata dei prezzi di energia elettrica e gas a cui assistiamo in questi mesi. Abbiamo sollecitato il governo a intervenire nell'immediato per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Allo stesso tempo, abbiamo subito messo in evidenza la necessità di elaborare interventi di più ampio respiro per far fronte a questa difficile congiuntura internazionale". Lo ha detto Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, a margine del dibattito in Aula in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. “Siamo nel bel mezzo di una vera e propria ‘pandemia energetica’ - ha proseguito il parlamentare - che possiamo affrontare efficacemente solo con uno sforzo comune a livello europeo. È proprio un intervento di lungo respiro e di prospettiva che ci aspettavamo da Bruxelles, in primis per superare la dipendenza dalle fonti fossili, vera causa del rincaro a cui assistiamo. Ma le risposte arrivate della Commissione europea sono state quanto meno timide e le ricette individuate ricalcano quelle che l'Italia ha già messo in atto. Il nostro Paese deve far sentire la propria voce e porre le condizioni affinché questa crisi venga affrontata con uno spirito comune solidale europeo. Bisogna rivedere la disciplina sugli aiuti di Stato per l’energia e la sostenibilità ambientale, perché da qui passa la strada per agevolare investimenti nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica". (segue) (Com)