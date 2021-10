Ue: Berti (M5s), superbonus europeo con scorporo investimenti verdi da Patto stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Berti, deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Politiche Ue, durante il suo intervento in Aula, ha rilevato che “l'Italia ha un'ottima pratica da portare ai tavoli europei: il superbonus 110 per cento che è stato fortemente voluto dal M5s. E’, infatti, un provvedimento che in meno di un anno ci ha permesso di mettere a terra in tempi rapidi uno stimolo fiscale e un investimento mai visto nel nostro Paese. Questa è la prima vera misura concreta che permette di fare una transizione ecologica integrale e il superbonus deve essere la punta di diamante delle politiche verdi ed espansive in Italia e in Europa: dobbiamo dire chiaramente - ha continuato il parlamentare - che il Patto di stabilità e crescita, un pilastro ormai anacronistico, va cambiato e che le misure come il superbonus non devono essere computate ai fini del calcolo debito/Pil". L'esponente pentastellato ha concluso: "Abbiamo sempre chiesto di ripensare l’intero sistema di governance economica dell’Unione, e questo è un obiettivo che, ora, grazie anche ai nostri sforzi, potrà essere finalmente realizzato. Ma adesso chiediamo che il governo italiano si batta per questa proposta, ossia che il superbonus venga inserito fra gli investimenti verdi che meritano lo scorporo dal Patto di stabilità e crescita. Siamo convinti che questa sia la strada maestra per uno sviluppo sostenibile e contro l’emergenza climatica". (Com)