Roma 2021: Bordoni (Lega), ricorso al Tar per riconteggio voti lista "Lega Salvini premier"

- Il consigliere uscente Davide Bordoni presenterà nelle prossime ore un ricorso urgente al Tar per chiedere il riconteggio dei voti di preferenza relativo alla lista della "Lega Salvini premier". Così in una nota il consigliere capitolino uscente della Lega Davide Bordoni. "Possibili irregolarità e incongruenze che riguarderebbero diverse sezioni in particolare del X municipio. La Corte d'Appello ufficializza Roberto Gualtieri nuovo sindaco di Roma insieme ai 48 consiglieri - spiega Bordoni -. Tanti verbali consegnati in bianco senza attribuzione di voti e preferenze. Prima del ballottaggio diversi articoli di stampa hanno denunciato che in alcune sezioni in X Municipio sono state interrotte le operazioni di scrutinio ma nonostante ciò il seggio centrale ha deciso di non dare luogo alla puntale verifica dell'esito del voto. Ho intenzione di ricorrere al Tar affinché la volontà di voto degli elettori sia correttamente tutelata ed espressa", conclude. (Com)