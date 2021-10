Disabilità: Lega, su assegni invalidità tutelare dignità cittadini rispettando leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega, componenti della commissione Lavoro di palazzo Madama, osservano: "In merito agli assegni di invalidità e alla direttiva dell'Inps che introduce interpretazioni eccessivamente restrittive, auspichiamo che l'Istituto e il ministro Orlando facciano opportune verifiche per evitare che a farne le spese siano i più deboli. Bene ha fatto il ministro per la Disabilità, Erika Stefani, a chiedere chiarimenti. Questa sentenza - continuano i parlamentari in una nota - rischia, infatti, di dare un segnale inquietante per le molte persone con disabilità che fino ad oggi hanno potuto contare sull'assegno di invalidità e che da domani potrebbero rimanerne escluse".(Com)