Ambiente: Parlamento Ue, rimuovere amianto da edifici e ridurre esposizione lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contesto di "Un'ondata di rinnovamento per l'Europa", vale a dire i piani della Commissione di finanziare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030, i deputati chiedono uno screening urgente e obbligatorio dell'amianto e la rimozione dell'amianto dagli edifici prima che i lavori di ristrutturazione possano iniziare. Tutti i fondi Ue disponibili dovrebbero essere stanziati per mitigare l'impatto finanziario e amministrativo di questo obbligo e dovrebbero essere introdotti dei periodi di transizione. I deputati chiedono anche l'istituzione di registri digitali nazionali pubblici per l'amianto e altre sostanze pericolose presenti negli edifici pubblici e privati. Una direttiva quadro dovrebbe stabilire gli standard minimi per questi registri.Il Parlamento ha ricordato che molti casi di malattie legate all'amianto non sono riconosciuti come malattie professionali, e che questo priva le vittime di un risarcimento. I deputati chiedono quindi una proposta legislativa che garantisca il riconoscimento di tutte le malattie professionali, comprese tutte le malattie note legate all'amianto, e norme minime per il risarcimento delle vittime. I deputati esortano inoltre la Commissione a presentare una proposta per gli Stati membri di istituire un difensore civico per assistere le vittime delle malattie professionali che hanno un lungo periodo di latenza. (Beb)