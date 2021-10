Roma: Gualtieri, su mio seggio in Parlamento deciderà Letta e coalizione centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mio seggio in Parlamento, "io adesso sono concentrato nel lavoro su Roma, il collegio è nelle ottime mani del segretario Pd: deciderà la coalizione di centrosinistra. Non è nella mia disponibilità di indicare il mio successore. Il collegio è nelle mani dei cittadini". Lo ha ribadito il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo nel parco di via Francesco d’Isa, in zona Pantanaccio-La Storta, interpellato in merito alla sua successione nel collegio alla Camera del centro storico. (Rer)