Monza: in via Pergolesi semafori a misura di disabili visivi

- Saranno i sensori acustici e i percorsi tattili a prendere per mano e a guidare virtualmente ciechi ed ipovedenti nell'attraversamento di via Pergolesi, a Monza che si trova in una zona ad alto flusso veicolare e pedonale. Il Comune ha deciso di partecipare al bando del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) per realizzare alcuni attraversamenti semaforici adeguati alle esigenze dei disabili visivi, sistemi intelligenti per consentire un attraversamento in sicurezza. L'amministrazione comunale ha individuato due impianti semaforici in via Pergolesi (all'incrocio con via Donizetti e all'incrocio con via Monsignor Baraggia), nell'area "sensibile" dell'Ospedale San Gerardo, percorsa ogni giorno da importanti flussi veicolari, da mezzi del trasporto pubblico e da centinaia di persone dirette al nosocomio. "La sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, che ha visto questa Amministrazione impegnata sin dal primo giorno del suo insediamento, rimane un obiettivo al centro della nostra agenda come dimostra l'investimento di oltre 1 milione e 200 mila euro fatto in questi quattro anni per adeguare diversi impianti semaforici su tutto il territorio, commenta l'assessore alla Sicurezza e alla Mobilità Federico Arena. Il recente bando del Mims è stato un'opportunità importante da cogliere senza esitazioni che ci ha permesso di intervenire per adeguare i semafori con dispositivi sonori e percorsi tattili nella zona dell'Ospedale, un'area molto trafficata e già segnalata dagli stessi cittadini". (segue) (Com)