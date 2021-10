Monza: in via Pergolesi semafori a misura di disabili visivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attraversamenti pedonali di via Pergolesi sono stati adeguati con semafori dotati di segnalazioni acustiche, pulsanti di chiamata, pavimentazione e percorso tattile secondo le linee guida dell'Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi e ipovedenti che permette ai non vedenti di raggiungere in sicurezza il luogo di attraversamento. Il Comune di Monza ha partecipato al bando con una richiesta di finanziamento di 60 mila euro su un investimento complessivo di 120 mila euro. I "nuovi" semafori entreranno in funzione entro l'estate. Sul territorio comunale sono presenti 105 impianti semaforici. Grazie agli investimenti effettuati di questi il 72 per cento è dotato di sensori sonori e percorsi tattili per rispondere alle esigenze dei disabili visivi. Ma, precisa l'Assessore, "non intendiamo fermarci qui: con il piano di investimenti programmato nei prossimi anni contiamo di raggiungere il 100 per cento degli impianti semaforici". Nel 2021 è in corso la riqualificazione dei seguenti impianti: via Lecco/via Merelli; via Manzoni/via Passerini; via Cavallotti/via Parravicini; via Visconti/via Bergamo; via Boito/via Pergolesi; via della Taccona/via Ticino. Dal 2018 ad oggi sono stati 20 gli impianti semaforici adeguati. (Com)