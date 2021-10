Ue: Draghi, pandemia ha evidenziato che sfide travalicano confini nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide che sono all’orizzonte richiedono necessariamente un’azione comune da parte dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche a comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. "Dalla pandemia in poi ci accorgiamo sempre più che le sfide che abbiamo davanti travalicano i confini dei nostri Paesi”, ha detto Draghi menzionando le transizioni digitali ed ecologiche “impensabili da affrontare da soli”. Il presidente del Consiglio ha anche evidenziato le “risorse straordinarie” necessarie per mettere in piedi la difesa comune europea. Draghi ha quindi menzionato i 650 miliardi di euro l’anno necessari per sostenere la transizione verde e digitale. “E’ chiaro che le risorse a livello di singolo Paese non ci sono”, ha detto Draghi secondo cui il nostro futuro dipende dalla capacità di azione comune dell’Ue. (Res)