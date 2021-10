Lavoro: Bonetti, sviluppare il welfare aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario sviluppare e approfondire il welfare aziendale: lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, intervenendo nel corso del convegno sul "Contributo del welfare aziendale alla ripresa e resilienza dell'economia italiana", organizzato dall'Aiwa. Nell'ambito delle riforme per il sostegno al welfare aziendale, la ministra ha ricordato il Family act, riforma storica, che ha visto una collaborazione con il mondo delle imprese, per sostenere il lavoro, in particolare quello femminile. Bonetti ha poi parlato dell'importanza della certificazione della parità di genere delle imprese a protezione delle donne nel mondo del lavoro e della necessità di politiche adeguate di welfare. In questo senso ha posto l'accento su un bando di 74 milioni destinati a progetti per piccole, grandi e medie imprese per percorsi innovativi nel welfare aziendale.(Rin)