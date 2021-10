Germania: Laschet (Cdu), volevamo rendere possibile governo popolari-Fdp-Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) era “determinata a rendere possibile” un governo federale formato dai popolari con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp), dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso. È quanto affermato dal presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, candidato cancelliere della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Tuttavia, le elezioni per il rinnovo del parlamento federale hanno segnato la disfatta dei popolari, crollati al minimo storico del 21,4 per cento, secondi dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Secondo Laschet, intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un governo federale formato da Cdu, Csu, Verdi e Fdp sarebbe stato “più interessante e, soprattutto, migliore” per la Germania di uno fondato su una coalizione tra SpD, ecologisti e liberaldemocratici. Tuttavia, tale esito è stato reso “più difficile da errori” commessi dai popolari. Per esempio, ha osservato Laschet, le indiscrezioni trapelate prima del voto sulle divisioni nei democristiano-conservatori “non hanno rafforzato la fiducia” in questo schieramento. (segue) (Geb)