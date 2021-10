Germania: Laschet (Cdu), volevamo rendere possibile governo popolari-Fdp-Verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cdu ha sorvolato sulle ipotesi che davano i popolari vincenti alle elezioni del Bundestag se avessero candidato a cancelliere il leader della Csu, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. “Sono speculazioni”, ha dichiarato Laschet. In merito alle voci secondo tra cui tra i popolari qualcuno, in particolare Soeder e la Csu, abbia voluto sabotare la sua vittoria al voto, il presidente della Cdu ha osservato: “Che sia stato fatto in maniera intenzionale o meno, è latte versato”. Tuttavia, secondo Laschet le divisioni interne hanno sfavorito i popolari, che hanno trovato “una varietà di modi per mostrare agli elettori di essere in disaccordo”. A seguito della sconfitta elettorale, il presidente della Cdu ha annunciato l'avvio del rinnovamento del partito, dalla presidenza alla dirigenza federale, comunicando in tal modo le proprie dimissioni da leader dell'Unione cristiano-democratica. (Geb)