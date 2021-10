Roma: persona finisce sotto treno di Metro A, soccorritori al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini e mezzi di soccorso sono impegnati nella stazione della Metro A Giulio Agricola per soccorrere una persona incastrata sotto un treno. Al momento non si conoscono le condizioni dello sfortunato protagonista e neanche se quanto accaduto si riconducibile ad un incidente o a un atto volontario. Sul posto stanno arrivando i carabinieri e i vigili del fuoco. Intanto InfoAtac informa che "il servizio della Metro A è interrotto nella tratta tratta Anagnina Arco di Travertino, per soccorso a viaggiatore presso la stazione Giulio Agricola, in attivazione bus sostitutivi".(Rer)