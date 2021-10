Trasporto aereo: sindacati, con Mims avviato percorso su emergenza settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo fatto un altro primo piccolo passo per arrivare a trovare una soluzione alla situazione di crisi occupazionale, causata dall'emergenza sanitaria, e alla crisi industriale di sistema in cui versa il settore". Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sul confronto avviato oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul trasporto aereo, aggiungendo che "era un confronto atteso da molto tempo e molto merito di questa convocazione va attribuito alle mobilitazione di lavoratori e lavoratrici che anche oggi hanno manifestato e continueranno a farlo fino a quando non avremo risposte esaustive". "Nell'incontro di oggi - riferiscono unitariamente le organizzazioni sindacali - abbiamo chiesto il prolungamento degli ammortizzatori sociali per tutto il 2022 e il mantenimento delle abilitazioni, certificazioni e riqualificazione di tutto il personale. Una proroga dovuta all'emergenza che, nell'auspicio di riprendere a volare, ci consenta di mettere in campo delle soluzioni, anche di carattere industriale, alle crisi delle compagnie aeree, degli handlers aeroportuali e delle società di catering che soffrono della riduzione delle attività delle compagnie, soprattutto sull'intercontinentale". (segue) (Rin)