© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi in materia pensionistica da inserire nella legge di Bilancio impegneranno lo 0,032 per cento del Pil nel 2022 - circa 600 milioni - lo 0,024 per cento nel 2023 e lo 0,027 per cento nel 2024. È quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio (Dpb).(Rin)