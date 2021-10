Polonia-Ue: Draghi, si sta in Europa in quanto si condividono gli ideali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta in Europa in quanto si condividono gli ideali che sono alla base dell’istituzione comune. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle repliche a comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre. “Non è che si condannano i cattivi perché a Bruxelles ci sono i buoni”, ha osservato Draghi individuando “il problema specifico” per il caso della Polonia nell’aver messo in dubbio "la primazia" del diritto europeo sul diritto nazionale. (Res)