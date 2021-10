Mef: Franco, Zecca dello Stato contribuisce a memoria storica del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia Daniele Franco, intervenuto alla cerimonia di presentazione della moneta commemorativa realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per il centenario del Milite ignoto, ha evidenziato come questa occasione "confermi l'importanza del Poligrafico e della Zecca per la memoria storica del Paese, contribuendo a darci un senso storico di appartenenza". La realizzazione della moneta commemorativa del milite ignoto, ha proseguito Franco, è infatti "un'importante occasione per rammemorare ciò che il paese ha vissuto, e far sì che lo ricordino anche le generazioni più giovani". (Rin)