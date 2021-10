© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coordinata dalla Prefettura "prosegue sul territorio la decisa azione delle forze dell’ordine per riaffermare sicurezza e legalità. In via S. Rita da Cascia a Tor Bella Monaca sgomberati e restituiti ad Ater 5 locali, ora di nuovo a disposizione di tutta la comunità". (Rer)