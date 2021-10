© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In legge di Bilancio arriva la "proroga dei bonus per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, mobili, sisma, verde". È quanto emerge dal Documento programmatico di Bilancio (Dpb). Per la voce, è previsto lo 0,028 per cento del Pil nel 2023, e dello 0,136 per cento nel 2024.(Rin)