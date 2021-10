Regno Unito: Dick (Met), agenti di polizia in borghese dovranno videochiamare centrale per conferma identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia metropolitana di Londra (Met), Cressida Dick, ha annunciato che da oggi qualunque agente di polizia in borghese che dovesse fermare una donna sola dovrà videochiamare un collega in uniforme per confermare la sua identità. Come riporta il quotidiano "The Guardian", dopo l'uccisione della 33enne londinese Sarah Everard da parte di un agente di polizia, Dick ha deciso che sarà dovere dell'agente provare la sua buona condotta. Le nuove direttive del Met impongono ad un agente di polizia in servizio in borghese che si trovasse a dover fermare una donna di effettuare una videochiamata ad un altro agente in uniforme per ottenere ad alta voce la conferma della sua identità. (Rel)