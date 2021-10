Casa: Pedica (+Eu), problema a Roma va risolto subito, prima di scontri sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema della casa a Roma va risolto subito. Continuare a perdere altro tempo significa far crescere l'esasperazione e dare sempre più spazio a eventuali scontri sociali". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Non si può parlare dell'emergenza abitativa – osserva Pedica – solo in occasione delle manifestazioni. Bisogna subito fare un vero piano casa e mettere fine alle occupazioni. Condanniamo ogni forma di violenza, ma al contempo condanniamo l'ipocrisia di chi fa promesse senza poi risolvere il problema. L'emergenza casa va risolta subito o ci ritroveremo sempre a parlare delle proteste e del disagio". (Com)