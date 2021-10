India: Covid, nuove linee guida per gli arrivi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità indiano ha modificato le linee guida per gli arrivi internazionali, con decorrenza 25 ottobre. A partire da quella data per imbarcarsi su un volo diretto in India sarà obbligatorio un esito negativo a un test molecolare del coronavirus effettuato non oltre 72 ore prima. Dovrà inoltre essere compilato un modulo sul portale Air Suvidha. I passeggeri provenienti da Paesi considerati non a rischio saranno tenuti a un automonitaraggio di 14 giorni, così come quelli provenienti da Paesi a rischio con i quali c’è un accordo di reciproco riconoscimento dei certificati di vaccinazione e che abbiano completato il ciclo vaccinale. Negli altri casi sono previsti anche un test all’arrivo, una quarantena domiciliare per sette giorni, un secondo test all’ottavo giorno e, in caso di negatività, un periodo di automonitoraggio di sette giorni. Fino al 31 ottobre i voli internazionali sono sospesi con l’eccezione dei cargo e di quelli specificamente approvati dalle autorità competenti su rotte selezionate, caso per caso e in base agli accordi bilaterali che sono stati stipulati con circa 25 Paesi. (Inn)