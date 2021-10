Agroalimentare: Centinaio riunisce al Mipaaf tavoli Grano duro e Grano tenero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, ha convocato oggi al Mipaaf il tavolo sul Grano duro a cui è seguito quello sul Grano tenero. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione. Tra gli argomenti affrontati l'importante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali in paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, il generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro, ma di tutte le materie prime, dalle sementi ai fertilizzanti all'energia. Altro aspetto su cui ci si è soffermati la necessità di investire nella ricerca e di strutturare una filiera di cui è emersa la debolezza delle diverse componenti. Con l'obiettivo di migliorare la produttività, puntare a una giusta redistribuzione del reddito, sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Pnrr e affrontare la volatilità dei prezzi è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti. Per quanto riguarda il tavolo sul grano tenero - che è stato riunito oggi per la prima volta - si è posta particolare attenzione sul registro telematico di carico e scarico dei cereali, ma anche sulla possibilità di poter applicare misure simili a quelle messe in campo per il grano duro. Si è inoltre parlato dell'importanza di una corretta informazione ai consumatori sulle caratteristiche di prodotti che sono alla base della Dieta Mediterranea. "Oggi - ha evidenziato il sottosegretario Centinaio - iniziamo un confronto che sarà continuo e serrato con l'obiettivo di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal Pnrr per quanto riguarda i contratti di filiera, la ricerca, i fondi per lo stoccaggio. Lavoriamo per una migliore collaborazione fra tutti i soggetti della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare il nostro Made in Italy". (Rin)