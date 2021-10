Germania: “Handelsblatt”, bilancio e tasse avranno scarso ruolo in negoziati SpD-Verdi-Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di bilancio e le imposte avranno uno scarso ruolo nei negoziati sulla formazione della coalizione di governo tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), che inizieranno nella giornata di domani 21 ottobre. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti delle tre forze politiche. In tema di conti pubblici e fisco, socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici sono “in stallo” perché questo è “l'unico modo per colmare le ampie differenze tra SpD e Verdi da un lato e Fdp dall'altro”. Nei precedenti colloqui esplorativi sulla composizione dell'esecutivo, i liberaldemocratici hanno strappato ai socialdemocratici e agli ecologisti la rinuncia agli aumenti delle tasse per le fasce di reddito più elevate e per le imprese. A sua volta, la Fdp ha dovuto cedere sugli sgravi fiscali, in particolare sull'abolizione completa del contributo di solidarietà (Soli). Per vedere soddisfatta questa condizione, la Fdp avrebbe dovuto accettare un incremento delle imposte, ma sarebbe stato “un prezzo troppo alto”. (Geb)