- Una "revisione dell’impianto fiscale per migliorare l’equità, l’efficienza e la trasparenza del sistema tributario". Lo prevede il Documento programmatico di Bilancio (Dpb) in vista della legge di Bilancio. Per la voce, è previsto lo 0,317 per cento del Pil nel 2022 (circa sei miliardi).(Rin)