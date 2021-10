Mef: Guerini, Milite ignoto simbolo del nostro concetto di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immagine del Milite Ignoto è "un tributo alla memoria dei soldati italiani che persero la vita nella Prima guerra mondiale in nome dell'Italia e della sua libertà", e "rappresenta uno dei simboli più importanti su cui poggia il nostro concetto di unità nazionale". Lo afferma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenuto alla cerimonia di presentazione della moneta commemorativa realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato per il centenario del Milite Ignoto. Guerini ha evidenziato come la moneta realizzata sia un "omaggio alla memoria del milite e di tutti i caduti" ma anche un "simbolo", la cui "forza unificante deve essere trasmessa anche alle giovani generazioni". (Rin)