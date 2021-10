Israele: presidente Herzog annuncia la creazione del Forum sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha annunciato l'istituzione del Forum israeliano sul clima, che secondo il suo ufficio "condurrà le delibere sulla crisi climatica e il ruolo dello Stato di Israele nella lotta contro il riscaldamento globale". Il gruppo riunirà rappresentanti di varie autorità e si riunirà più volte all'anno. Sarà guidato dall'ex deputato Dov Khenin, esponente della Lista congiunta. “L'istituzione del Forum israeliano sul clima sottolineerà l'impegno dello Stato di Israele a stare in prima linea nel dibattito globale sulla crisi climatica, sensibilizzare tutte la leadership israeliana sulla crisi e sulla sua gravità, promuovere la collaborazione tra i ministeri coinvolti sul tema, insieme a diversi gruppi e settori della società israeliana, e promuoverà la collaborazione regionale e internazionale per spingere per una risposta alla crisi climatica”, afferma l'ufficio del presidente. (Res)