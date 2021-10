Imprese: dal 28 ottobre al via domande per nuovi incentivi a valere sul Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 9:30 del prossimo 28 ottobre (ma si potrà comunque caricare il modulo di domanda firmato digitalmente già a partire da domani, 21 ottobre), le piccole e medie imprese potranno presentare domanda per accedere ai nuovi incentivi messi a disposizione dal Fondo 394/81 di Simest per un totale di 1,2 miliardi di euro, a valere sul Recovery Fund dell’Unione europea. Lo ha annunciato il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, scrivendo su Facebook. "Questi sono i primi fondi in assoluto del Recovery Plan italiano che vengono immessi nell’economia reale a pochissimi mesi dall’approvazione del piano da parte della Commissione europea. Un risultato importante frutto del lavoro mio, del ministro Luigi Di Maio, dei funzionari del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Simest SpA, che ringrazio sentitamente per l’impegno e la grande professionalità dimostrati", ha dichiarato Di Stefano. "Le risorse saranno destinate esclusivamente alle Pmi, asse portante del sistema produttivo italiano, per investimenti nella transizione digitale ed ecologica dell'attività d'impresa, nella partecipazione a fiere e mostre internazionali, nello sviluppo dell’e-commerce in mercati esteri. Sarà possibile richiedere finanziamenti agevolati (0,055 per cento annuo) con una quota a fondo perduto fino al 25 per cento (40 per cento per le imprese con almeno una sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), senza dover presentare alcuna garanzia", ha affermato il sottosegretario. (Res)