I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Nigeria-Turchia: Erdogan arrivato ad Abuja, in corso incontro con Buhari - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Nigeria, tappa finale del tour africano che lo ha già portato in Angola e in Togo. Il presidente, riferisce la stampa nigeriana, è stato accolto nella notte all'aeroporto internazionale di Abuja prima di essere ricevuto con una cerimonia ufficiale dal ministro degli Esteri nigeriano Geoffery Onyeama, dal ministro del Territorio della capitale federale Muhammad Musa Bello, dall'ambasciatore della Nigeria ad Ankara İsmail Yusuf Abba e dall'ambasciatore turco ad Abuja Hidayet Bayraktar. Al suo arrivo Erdogan ha visitato il palazzo presidenziale di Abuja, dove ha avuto un incontro bilaterale con il presidente Muhammadu Buhari. All'incontro seguirà un secondo colloquio alla presenza delle rispettive delegazioni durante il quale verranno firmati accordi tra i due Paesi, e al termine le parti terranno una conferenza stampa congiunta. Parlando ai giornalisti prima della partenza Erdogan ha sostenuto che, anche nel quadro del viaggio imminente, la Turchia cercherà di costruire un rapporto sempre più stretto con i Paesi dell’Africa in tutti settori. "Continueremo a costruire un rapporto più stretto con l'Africa in tutte le sfere. Il nostro commercio con i Paesi africani ha superato i 25 miliardi di dollari nel 2020 grazie a una crescente rete di missioni diplomatiche nel continente", ha affermato il presidente turco che nei tre Paesi dell’Africa occidentale presenzierà alla firma di importanti accordi in campo economico, commerciale e dell’industria della difesa. Il viaggio in Nigeria avviene a cinque anni dall’ultima visita di Stato di Erdogan ad Abuja, avvenuta nel marzo 2016, a quattro anni dell’incontro ad Ankara tra il presidente turco e l’omologo nigeriano Muhammadu Buhari. (segue) (Res)