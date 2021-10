I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: governo conferma bombardamento su Macallè, "presi di mira depositi di armi" - Il governo dell'Etiopia ha confermato il raid aereo effettuato oggi nella capitale del Tigrè, Macallè, il secondo negli ultimi tre giorni. Nel corso di una conferenza stampa il portavoce del governo, Legesse Tulu, ha fatto sapere che l'attacco ha preso di mira edifici utilizzati dalle milizie tigrine per depositare armamenti. Il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) è "stato abile nel nascondere munizioni e artiglieria pesante nei luoghi di culto e nell'usare i civili come scudi umani", ha detto il portavoce. Secondo quanto riferito da fonti di stampa locali, il raid ha preso di mira un importante complesso industriale della città, vale a dire Mesfin Industrial Engineering, produttore di attrezzature per auto e camion che fa parte del gruppo Effort, di proprietà del Tplf, al quale il governo ha congelato i conti bancari. In precedenza l'emittente "Tigrai Television", controllata dal Tplf, aveva denunciato che l'attacco ha preso di mira il centro della città, senza tuttavia fornire dettagli su vittime o danni ma pubblicando immagini di quelli che sembravano essere pennacchi di fumo provenienti dagli edifici distrutti. (segue) (Res)